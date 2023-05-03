Kanada meclisinde yerli kadınlara şiddete karşı 'acil durum' ilanı önergesi kabul edildi

Kanada'da parlamentonun alt meclisi olan Avam Kamarası'nda federal hükümetin yerli kadınlar ve kızlara şiddete karşı "acil durum" ilan etmesine yönelik önerge kabul edildi.

Kanada'da parlamentonun alt meclisi olan Avam Kamarası'nda federal hükümetin yerli kadınlar ve kızlara şiddete karşı "acil durum" ilan etmesine yönelik önerge kabul edildi.

Önergede, federal hükümetten, yerli kadınlar, kızlar ve "iki ruhlu" insanların kaybolduğu durumlarda halkı bilgilendiren bir uyarı sistemini kurmak için acil yatırım yapması talep edildi.

Sunduğu önergeye dair basına konuşan Avam Kamarası üyesi Leah Gazan, "Bu bir krizdir. Önergenin geçmesi bir adımdır diğer ise harekete geçmektir." dedi.

Gazan, hükümete, yerli kadınlar ve kızlara şiddete karşı "acil durum" ilan edilmesine yönelik önergeyi kabul etmesi çağrısında bulundu.

Kanada Yerlilerle İlişkiler Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Daha fazlasını yapmamız gerektiği açıktır." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca paydaşlarla konuya dair "ulus eylem planı" üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Kanada'da her yıl 5 Mayıs'ta Kırmızı Elbise Günü olarak da bilinen Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Kızlar için Ulusal Farkındalık Günü etkinliği düzenleniyor.

Kırmızı elbisenin 1980'den bu yana kaybolan ya da öldürülen 4 bin yerli kadını simgelediği kaydediliyor.