Kanada, Kuzeyindeki Savunma Altyapısını Geliştiriyor

OTTAWA, 19 Ocak (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanı Anita Anand Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın kuzeyinde ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde ortaya çıkan güvenlik sorunlarına karşı savunma altyapısını iyileştirmek için yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

OTTAWA, 19 Ocak (Xinhua) -- Kanada Savunma Bakanı Anita Anand Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın kuzeyinde ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde ortaya çıkan güvenlik sorunlarına karşı savunma altyapısını iyileştirmek için yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, bakanlık Inuvik Havalimanı'ndaki yatırımını, havalimanının yaklaşık 1.830 metrelik ana pistini genişletmek ve modernize etmek için 80 milyon Kanada doları (64 milyon ABD doları) artıracak ve toplamda 230 milyon Kanada doları (184 milyon ABD doları) yatırım yapacak.

Anand yaptığı açıklamada, Kuzey Kutup Bölgesi'nin iklim değişikliği nedeniyle benzersiz güvenlik endişeleriyle karşı karşıya olduğunu ve askeri personelin Kuzey'i savunmak amacıyla iyi hazırlanmaları için ihtiyaç duydukları altyapının sağlanacağını söyledi.

Açıklamaya göre, Inuvik pistindeki geliştirme, öncelikle hava sahasının daha büyük ve daha ağır uçakları işletmeye uygunluğunu artırmaya odaklanıyor. Bu geliştirme, Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı ve Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ülkenin kuzeyinde ve Kuzey Kutup Bölgesi'nde faaliyet gösterebilmesi için önemli.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin batısında merkezi bir ulaşım merkezi ve büyüyen bir topluluk olarak Inuvik, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki hedeflere ulaşmak için kilit bir konumda bulunuyor. Açıklamada, pist iyileştirmelerinin inşaatının 2027'de tamamlanması bekleniyor.