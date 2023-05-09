Kanada, Kuzey Amerika'nın En Büyük Elektrikli Otobüs Siparişini Duyurdu

OTTAWA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Kanada hükümeti, ülkenin doğusundaki Quebec eyaletinin elektrikli toplu taşıma ağını güçlendirmek üzere 1.000'in üzerinde elektrikli otobüsün alınmasına yönelik ilk büyük siparişini duyurdu.

Kanada Altyapı Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre Quebec'in elektrikli toplu taşıma ağı için 1.229 otobüsün satın alınması amacıyla federal hükümet 780 milyon Kanada doları (585 milyon ABD doları) üzerinde ve Quebec eyalet hükümeti 1,1 milyar Kanada doları (825 milyon ABD doları) üzerinde yatırım yapacak.

Açıklamada söz konusu mali desteğin Kanada'da daha önce benzerinin olmadığı ve Kuzey Amerika'da en büyük elektrikli otobüs projesinin uygulanmasına imkan verdiği belirtildi.

Söz konusu finansman sayesinde Quebec'teki 10 toplu taşıma kuruluşu, otobüs filolarını yüzde 100 elektrikli hale getirmek üzere devasa bir dönüşüm işlemine başlayabilecek. Yatırım, federal hükümetin önümüzdeki beş yıl içinde 5.000 adet sıfır emisyonlu otobüsün alımına destek olma sözünü yerine getirdiği anlamına geliyor.

Açıklamada yerel ekonomik fayda potansiyelini en üst düzeye çıkarma amacıyla bu ihalede gerekli Kanada katkısı düzeyinin yüzde 25 olarak belirlendiği ve son montajın Kanada'da gerçekleştirilmesi gerektiği dile getirildi.

Otobüsler, 2027 yılında kadar teslim edilmiş olacak.

Quebec'in Yeşil Ekonomi Planı doğrultusunda 2025'ten itibaren devlet sübvansiyonu alan toplu taşıma kuruluşlarının satın alacağı tüm yeni araçların elektrikli olması gerekiyor.