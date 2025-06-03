Kanada, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarıyla İlgili Savaş Suçlarını Soruşturuyor

Kanada basını, ülkenin ulusal polisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede işlenmiş olası savaş suçlarını soruşturmaya başladığını belirtti.

Toronto Star gazetesine konuşan Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yetkilisi, "İsrail-Hamas çatışması" kapsamında işlenen olası savaş suçlarına yönelik soruşturmanın 2024 yılının ilk aylarında başladığını doğruladı.

Haberde ismi açıklanmayan yetkili, soruşturmanın, Kraliyet Atlı Polisi, Adalet Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Ajansı ile Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığının işbirliğinde yürütülen "İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları Programı (CAHWCP)" kapsamında başlatıldığını belirtti.

Polis, "devam eden incelemelerin bütünlüğünü korumak" adına soruşturmanın başlamasına vesile olan olaylar veya kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Haberde, soruşturmanın, İsrail ordusunda görev yapan ve 7 Ekim 2023'ten sonra insanlığa karşı suç işlediklerinden şüphelenilen bazı İsrail- Kanada çifte vatandaşı askerleri de kapsadığı aktarıldı.