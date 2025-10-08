Kanada, İsrail'in Alıkoyduğu Vatandaşlarını Serbest Bırakması için Çağrıda Bulundu

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan 6 vatandaşının hızlı bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 6 vatandaşı hakkında açıklama yaptı.

Filoda bulunan 6 Kanada vatandaşının durumundan haberdar olduklarını aktaran Anand, İsrail makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Anand, vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için İsrail'e çağrıda bulundu.

?Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.