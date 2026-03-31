Kanada: Şubat sonundan bu yana 22 binden fazla Kanadalı Orta Doğu'dan ayrıldı

Kanada hükümeti, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 22 binden fazla vatandaşı ile kalıcı oturum izni sahibi kişinin bölgeyi terk ederek ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Kanada Küresel İlişkiler Dairesinden, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından bölgedeki vatandaşlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada ayrıca, hala bölgede bulunan vatandaşlara ayrılmaları tavsiye edilerek, "Durumun daha kötüye gitmesi halinde, Kanadalıların bölgeyi terk etme ve hükümetin konsolosluk hizmeti sunma imkanları etkilenebilir." ifadesi kullanıldı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.