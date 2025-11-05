Haberler

Kanada Hükümeti, Ekonomik Bağımsızlık İçin Yeni Bütçe Açıkladı

Güncelleme:
Kanada, 'Güçlü Kanada' başlıklı yeni bütçesiyle ABD'ye olan bağımlılığını azaltmayı ve ekonomik direncini artırmayı hedefliyor. 5 yıl boyunca toplam 1 trilyon Kanada doları yatırım yapılarak konut, altyapı, savunma ve rekabet gücüne odaklanılacak.

OTTAWA, 5 Kasım (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti, küresel belirsizlik ortamında ülkenin ekonomik bağımsızlığını ve direncini güçlendirmek ve ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak adına stratejik yatırımlar önerdiği yeni bütçesini açıkladı.

Başbakan Mark Carney'in göreve gelmesinden bu yana hazırlanan ilk bütçe olan ve salı günü açıklanan "Güçlü Kanada" başlıklı federal bütçe, daha akıllı kamu harcamaları ve daha güçlü sermaye yatırımları yoluyla önümüzdeki 5 yıl boyunca konut, altyapı, savunma, verimlilik ve rekabet gücüne nesiller boyu yatırımlar yapmayı hedefliyor. Toplamda 1 trilyon Kanada doları tutarında yatırım yapılmasına olanak sağlayacak.

Bütçeyi Kanada Avam Kamarası'nda sunan Kanada Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı Francois-Philippe Champagne, uluslararası ticaret sisteminin yeniden şekillendirildiğini ve Kanada'nın proaktif adımlar atması gerektiğini söyledi.

Champagne, "Planımız, ekonomimizi tek bir ticaret ortağına bağımlı bir ekonomiden, küresel şoklara karşı daha güçlü ve dirençli bir ekonomiye dönüştürmektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
