Kanada, Gazze'den Doha'ya Tahliye Edilen Filistinlilere 500 Bin Dolar Destek Sağlayacak

Kanada, Gazze Şeridi'nden Doha'ya tahliye edilen Filistinlilere yönelik psikososyal destek sağlanması amacıyla Katar Kızılayı'nın yürüttüğü çalışmalara 500 bin Kanada doları (yaklaşık 366 bin ABD doları) katkıda bulunacağını duyurdu.

Katar Kızılayı ile Kanada Kızılhaçı arasında ortak olarak yürütülecek proje Katar ve Kanada dışişleri bakanlıklarının himayesinde gerçekleştirilecek.

Katar Kızılayı Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanada'nın Katar Büyükelçisi Isabelle Martin, "Kanada, bu insani çabada Katar'ın yanında olmaktan gurur duymaktadır. Gazze'deki savaş nedeniyle yerinden edilenlerin barış, güvenlik ve umut dolu bir geleceği hak ettiğine olan inancımızı paylaşıyoruz." diyerek, verilen desteğin Kanada-Katar işbirliğinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el Misned ise Kanada'nın katkısının Katar'ın insani öncelikleriyle örtüştüğünü belirterek, "Bu cömert katkı, ilahi dinlerde yer alan değerler ile uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde belirlenen ilkeleri yansıtmaktadır." dedi.

Katar Kızılayı Genel Sekreteri Faysal el Emadi ise, Kanada ile yapılan anlaşmanın toplum temelli ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlamayı amaçladığını belirterek "Katar Kalkınma Fonu, Katar ve uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde, Gazzeli savaş mağdurlarına her türlü yardımı ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 3 Aralık 2023 tarihinde Gazze'den 3 bin yetimin himaye altına alınması ve 1500 yaralı Filistinlinin tedavisini içeren geniş çaplı bir insani yardım girişimi başlattığını duyurmuştu.

Söz konusu girişim çerçevesinde, Katar bugüne kadar 500'den fazla yaralıyı ve onların 800'den fazla refakatçisini, ayrıca özel durumu olan 700 kişiyi tahliye etmişti.

Tahliyeler, İsrail'in Gazze-Mısır Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden önce gerçekleştirilmişti.

Tahliye edilen Filistinliler halen başkent Doha'daki Al-Thumama Kompleksi'nde destek almaya devam ediyor.