Kanada, Filistin'e Destek ve Yeni Fon Duyurdu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin'i tanıdığını açıklamasının ardından Batı Şeria ve Gazze'ye insani yardım fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardığını açıkladı.

Kanada Başbakanlık ofisinden, Ottova yönetiminin, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik yardımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kanada'nın Filistin'i tanıdığını açıklamasının, Ottova yönetiminin Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa etmek için iki devletli çözüme verdiği desteği güçlendirdiği ifade edildi.

Orta Doğu'daki durumun barışçıl şekilde çözülmesinin acil gerekliliğinin altının çizildiği açıklamada, Kanada'nın Gazze'de derhal ateşkes yapılması, tüm esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımın hızla artırılması çağrılarını yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Kanada Başbakanı Carney'in, Batı Şeria ve Gazze'de ekonomik dayanıklılığı, yargı sistemlerini, yönetim yapılarını ve demokratikleşme çabalarını güçlendirmek için 47 milyon doların üzerinde yeni bir fon duyurduğu ve Kanada'nın bölgeye yardım için toplam fonunu 400 milyon doların üzerine çıkardığını açıkladığı aktarıldı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurmuştu.