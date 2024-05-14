Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret İçin Geliyor

(ANKARA) - Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'nin 15-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuk Bakan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.