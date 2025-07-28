Kanada Dışişleri Bakanı Anand'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

NEW Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Filistin meselesinde iki devletli çözüme destek verdiklerini belirterek, bunun için siyasi cesaret ve kararlılık gerektiğini kaydetti.

Anand, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda düzenledikleri çalışma grubu kapsamında konuştu.

Kanada'nın iki devletli çözümün hem Filistinliler hem de İsrailliler için kalıcı barışa giden tek uygulanabilir yol olmaya devam ettiğine inandığına dikkati çeken Anand, "Bugün buradayız çünkü bu an, siyasi cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Birlikte durmalı ve sürdürülebilir ve adil bir çözüme götüren farklı bir yol seçmeliyiz." mesajını verdi.

Anand, Kanada'nın "barışın sesini güçlendiren, anlayışı teşvik eden ve ayrışmayı reddeden girişimlere" bağlı olduğunun altını çizerek, ülkesinin yerel arabuluculuk ve barış inşası çabalarını desteklediğini bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı, "Kanada, sivillerin korunmasına, insani erişimin iyileştirilmesine ve Filistinliler tarafından yürütülen yeniden imar çalışmalarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda Filistin kurumlarını güçlendirmeye yönelik dönüşümlere odaklanmaktadır." diye konuştu.

Kanada'nın sahada somut ve gerçek çözümler üretmek için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirten Anand, "Kanada, Filistinliler ile İsraillilerin barış ve onur içinde yan yana yaşayabilecekleri bir geleceğe bağlılığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.