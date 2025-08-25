Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım

OTTAWA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında bu ülkeye yeni askeri yardım sağlanacağını duyurdu.

Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2 milyar Kanada doları (1,45 milyar ABD doları) tutarındaki bu yardımın, haziran ayında Kanada'nın Kananaskis kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde taahhüt edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, toplam tutarın yaklaşık 835 milyon Kanada doları (603 milyon dolar) Ukrayna için zırhlı araçlar, tıbbi ekipman, yedek parçalar, küçük silahlar, mühimmat ve patlayıcılar gibi bir dizi kritik ekipmanın yanı sıra ek insansız hava aracı kabiliyetleri ve Ukrayna için acil olarak ihtiyaç duyulan diğer ekipman ve malzemelerin satın alınması için ayrıldı.

Açıklamada, yaklaşık 680 milyon Kanada doları (491 milyon dolar) tutarındaki kısmın ise Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek ve acil olarak ihtiyaç duyulan askeri desteği sağlamak için ABD'den temin edilecek askeri ekipmanların satın alınması için ayrıldığı belirtildi.

Yaklaşık 220 milyon Kanada doları (159 milyon dolar) ise Ukrayna ve Kanada endüstrisi arasındaki ortak girişimlere yapılan yatırımların yanı sıra insansız hava aracı, insansız hava aracı karşıtı ekipman ve elektronik savaş yeteneklerinin satın alınması için kullanılacak.