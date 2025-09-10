Kanada'dan Polonya'ya Destek: Rus İHA'larına Karşı Dayanışma Vurgusu

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Rus insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği Polonya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus insansız hava araçlarının Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sırasında Polonya ve NATO'nun hava sahasını ihlal ettiği belirtilerek, "Hiç şüphesiz Kanada, Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindedir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış arayışını reddetmesinin bir başka örneği olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya, haksız ve yasa dışı savaşını sona erdirmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirilmişti.