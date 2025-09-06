Haberler

Kanada'dan İsrail'in UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırısına Kınama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik saldırılarını kınayarak barış gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

Kanada, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerini hedef alan saldırısını kınayarak barış gücü unsurlarının korunması çağrısında bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İsrail kuvvetleri tarafından UNIFIL barış gücü askerlerinin yakınına dört el bombası atılmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kanada, barış gücünün korunması ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep etmektedir." denildi.

UNIFIL, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yapıldığı sırada barış gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar

Aracındaki arızayı bulmak için yaptıklarıyla pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

Aynı eve bir kez daha şehit ateşi düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.