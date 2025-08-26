Kanada'dan İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

Kanada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı "dehşete düştüklerini" bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Kanada, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 5 gazeteci ile kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri de dahil olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiği İsrail askeri saldırısı nedeniyle dehşete düşmüştür." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırının "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği paylaşımda, "Kanada, gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini her zaman kınamıştır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze'de görev yapan sağlık çalışanları ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivilleri koruma zorunluluğu olduğunun altı çizildi.

Sivillerin korunması, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, rehinelerin şartsız olarak serbest bırakılması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine serbestçe ulaştırılabilmesi için Tel Aviv hükümetine çağrı da yapıldı.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.