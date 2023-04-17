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Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Güncel Haberler

Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

Yerel medyadaki haberde, Kanada'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.

Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel

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