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Kanada'daki Orman Yangınlarının Dumanı New York Kentini Kapladı

Kanada'daki Orman Yangınlarının Dumanı New York Kentini Kapladı

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NEW YORK, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'da devam eden orman yangınlarının dumanı, birçok ABD eyaletinde hava kalitesine yönelik uyarılar yapılmasına neden oldu.

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NEW YORK, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'da devam eden orman yangınlarının dumanı, birçok ABD eyaletinde hava kalitesine yönelik uyarılar yapılmasına neden oldu. Çarşamba günü öğleden sonra New York kentinde gökyüzü hızla karardı. New York Valisi Kathy Hochul, hava kalitesindeki kötüleşmeyi "acil durum oluşturan bir kriz" olarak niteledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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