Kanada'daki bıçaklı saldırının ikinci şüphelisi de öldü

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ikinci şüphelisi de öldü.

Polis yetkilileri, saldırının ikinci zanlısının polis tarafından yakalandıktan ve "tıbbi sıkıntı"ya girdikten sonra öldüğünü söyledi.

Zanlı Myles Sanderson'ın (30) olay yerinden yaklaşık 124 kilometre uzaktaki küçük bir kasabada polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Sanderson'ın, çalıntı bir kamyon sürerken fark edildiği ve polis tarafından zorla yoldan çıkarılan kamyonun bir hendeğe düştüğü aktarıldı.

Araçtan çıkarılırken kelepçeli olduğu belirtilen Sanderson'ın, ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından "tıbbi sıkıntıya" girdiği ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis yetkilileri, diğer şüpheli Myles Sanderson'ın kardeşi Damien Sanderson'ın (31) 5 Eylül'de ölü bulunduğunu, vücudunda bir başkasının yaptığı düşünülen yaralar olduğunu söyledi.

Saldırı hakkında bağımsız bir soruşturma olacağı ifade edildi.

Kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson ile Myles Sanderson'ın 4 Eylül sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları bildirilmişti.