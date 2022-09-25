Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu Güncel Haberler VANCOUVER, 25 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Vancouver Uluslararası Gitar Festivali'nde bir ziyaretçi gitarları inceliyor, 24 Eylül 2022. Etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Cumartesi ve Pazar günleri Vancouver'a döndü. VANCOUVER, 25 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Vancouver Uluslararası Gitar Festivali'nde bir ziyaretçi gitarları inceliyor, 24 Eylül 2022. Etkinlik, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Cumartesi ve Pazar günleri Vancouver'a döndü. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden 60 gitar üreticisinin ürünleri etkinlikte sergileniyor.(Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Kanada Eylül Güncel Haberler

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