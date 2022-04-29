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Kanada'da Ulusal Yas Günü Düzenlendi

Xinhua - Güncel
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Kanada'da Ulusal Yas Günü Düzenlendi

VANCOUVER, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Ulusal Yas Günü'nde saygı duruşunda bulunan kişiler, 28 Nisan 2021.

VANCOUVER, 28 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Ulusal Yas Günü'nde saygı duruşunda bulunan kişiler, 28 Nisan 2021. Ulusal Yas Günü Kanada'da çalışırken yaşamları yitiren, yaralanan, hastalanan ya da işle ilgili bir trajediye maruz kalan kişileri anmak ve aynı zamanda işyerinde sağlık ve güvenlik farkındalığı oluşturmak üzere her yıl 28 Nisan'da düzenleniyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Vancouver, Kanada, Nisan, Güncel, Haberler

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