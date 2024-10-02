Kanada'da Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü Anılıyor
Kanada'da her yıl kutlanan Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü, kilisenin işlettiği ve hükümetin finanse ettiği yatılı okullarda hayatını kaybeden çocukların anısına düzenleniyor. 2021 yılında resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, uygulamanın hayatta kalanlar ve topluluklar üzerindeki etkilerini düşünmek amacıyla önem taşıyor.
TORONTO, 1 Ekim (Xinhua) -- Kanada'da Turuncu Tişört Günü diye de bilinen Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü, kilisenin işlettiği ve hükümetin finanse ettiği yatılı okullara gitmek zorunda bırakılan ve bu okullarda hayatını kaybeden binlerce çocuğun anısına düzenleniyor. Her yıl kutlanan bu etkinlik, söz konusu uygulamanın hayatta kalanlar, aileleri ve topluluklar üzerinde devam eden etkileri üzerine düşünmek amacıyla 2021 yılında resmi tatil olarak kabul edilmişti.