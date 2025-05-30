Kanada'da STK'lar, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı Eleştirdi

Kanada'da, sivil toplum kuruluşları (STK), ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden kurulan sözde insani yardım dağıtım mekanizmasını sert bir dille eleştirerek Kanada Başbakanı Mark Carney'den bu modele destek verilmeyeceğini ifade etmesini istedi.

Aralarında Oxfam Canada ve Save the Children'ın da bulunduğu Kanadalı insani yardım kuruluşları, Ottawa'da düzenledikleri basın toplantısında, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden kurulan sözde insani yardım dağıtım mekanizmasına ilişkin açıklama yaptı.

Oxfam Kanada Uluslararası Programlar Direktörü Erin Kiley, söz konusu yardım dağıtım mekanizmasının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak "Oxfam, Gazze'deki insani yardımın askerileştirilmesi ya da özelleştirilmesi girişimlerini şiddetle kınamaktadır." dedi.

Kiley, bu mekanizmanın işgalci güçlerin yardım koşullarını siyasi gündemleri ve askeri hedeflerine göre dikte etmesi için emsal teşkil ettiğine işaret etti.

İsrail'in yardımı bir zorlama aracına dönüştürdüğüne değinen Kiley, "Yardım, şu anda yapıldığı gibi bir savaş silahı olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

Kiley, uygulamanın insani yardım ile askeri hedef arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını belirterek bu durumun sivilleri ve yardım çalışanlarını büyük bir riske attığını vurguladı.

Save the Children'ın insani yardım danışmanı Roula Kikhia ise Gazze'deki açlığın artık "gelecekteki bir tehdit" değil, "gözlerimizin önünde yaşanan bir felaket" olduğu uyarısında bulundu.

Yeni yardım mekanizmasının durumu daha da kötüleştireceğini kaydeden Kikhia, "Çocuklar gıda olmadığı için değil, gıdaya erişimleri engellendiği için açlıktan ölüyor. Bu bir gıda kıtlığı değil, siyasi tercihlerin yarattığı bir kriz." ifadelerini kullandı.

Kikhia "Kanada'nın, çatışmanın tüm taraflarına uluslararası hukuka uymaları ve çocuklarla ailelerini korumaları için daha fazla baskı yapmasını ve İsrail tarafından kontrol edilen mevcut askerileştirilmiş yardım modeline hiçbir şekilde destek verilmeyeceğini açıkça belirtmesini istiyoruz." dedi.

Yardımın askeri veya politik gündemlerden arındırılarak ihtiyaçlara göre sağlanması gerektiğini vurgulayan Kikhia, "Çocukların açlıktan ölmesine bir son verilmelidir. Bu, ortak insanlığımızın bir sınavıdır ve başarısızlık bir seçenek değildir." diye konuştu.

Basın toplantısına Gazze'den çevrim içi bağlanan Save the Children İnsani Yardım Direktörü Rachael Cummings, Gazze'de yaşananları "tamamen umutsuzluk" olarak tanımladı.

Çocukların sevdikleriyle birlikte ölmek istediklerini belirten Cummings, yerel ve uluslararası kuruluşların insani müdahalenin engellendiğini kaydetti.

Human Concern International'ın Programının başındaki Iftikhar Shaikh Ahmad ise, Carney hükümetini, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) üzerinden yürütülen sözde insani yardım dağıtım planını "derhal reddetmeye" ve Gazze'de çalışan Kanadalı STK'lerin yanında durmaya çağırdı.

Ahmad, "Başbakanımız Sayın Carney'in gerek seçim kampanyası sırasında gerekse göreve başladığında, Kanadalı yardım kurumlarının insani ilkeler temelinde çalışmalarını destekleyeceğine dair bir açıklama yapmış olduğunu biliyoruz. Şu anda kendisinden istediğimiz şey, verdiği sözleri yerine getirmesidir." dedi.