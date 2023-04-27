Kanada'da polis 556 çalıntı araç ele geçirdi

Kanada'da devam eden bir otomobil hırsızlığı soruşturması kapsamında, 11 Nisan itibarıyla yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 556 çalıntı araç bulunduğu bildirildi.

Kanada'da devam eden bir otomobil hırsızlığı soruşturması kapsamında, 11 Nisan itibarıyla yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 556 çalıntı araç bulunduğu bildirildi.

Toronto Polis Departmanından yapılan basın açıklamasına göre, Kasım 2022'de başlatılan ve "Stallion Projesi" olarak adlandırılan soruşturmada, gözaltına alınan 119 kişiye toplam 314 suçlama yöneltildi.

Soruşturma kapsamında, 11 Nisan itibarıyla yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 556 çalıntı araç bulunurken bu araçların, satılmak üzere yurt dışına çıkarıldığı ya da ülke içerisinde yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ele geçirilen bir çalıntı araç üzerinden toplanan kanıtlar doğrultusunda polisin, içleri araçla dolu birçok konteynerin bulunduğu bir bölgeye yöneldiği kaydedildi. Söz konusu konteynerlerin, araçları Montreal Limanı'na sevk etmek için kullanıldığı, araçların oradan yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.

Ülkede araç hırsızlıklarının 2019'dan bu yana iki kat arttığı aktarılan açıklamada, bunun özellikle Toronto kenti ve çevresinde ciddi bir sorun haline geldiği vurgulandı.

Kanada'da polis, Kasım 2022'de çalıntı araç ve parça sayısını azaltmak amacıyla ülke genelinde "Stallion Projesi"ni başlatmıştı.