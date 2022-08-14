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Kanada'da Parkta Aşı Etkinliği

Kanada'da Parkta Aşı Etkinliği

TORONTO, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde yer alan Doğu Lynn Parkı'ndaki bir Kovid-19 aşılama alanında bebeğinin Kovid-19 aşısı olmasına yardım eden bir anne, 12 Ağustos 2022.

TORONTO, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde yer alan Doğu Lynn Parkı'ndaki bir Kovid-19 aşılama alanında bebeğinin Kovid-19 aşısı olmasına yardım eden bir anne, 12 Ağustos 2022. Kentteki altı ay ila beş yaş arasındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmalarına yönelik Cuma günü "Parkta Aşı" isimli bir etkinlik başlatıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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