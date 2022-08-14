Kanada'da Parkta Aşı Etkinliği
TORONTO, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde yer alan Doğu Lynn Parkı'ndaki bir Kovid-19 aşılama alanında bebeğinin Kovid-19 aşısı olmasına yardım eden bir anne, 12 Ağustos 2022.
TORONTO, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde yer alan Doğu Lynn Parkı'ndaki bir Kovid-19 aşılama alanında bebeğinin Kovid-19 aşısı olmasına yardım eden bir anne, 12 Ağustos 2022. Kentteki altı ay ila beş yaş arasındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmalarına yönelik Cuma günü "Parkta Aşı" isimli bir etkinlik başlatıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Xinhua / Güncel