Kanada'da Orman Yangınlarından Hayatını Kaybeden İtfaiyeci Sayısı Dörde Çıktı

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir orman yangınını söndürmeye çalışan bir itfaiyecinin hayatını kaybetmesiyle bu yıl rekor sayıda orman yangını görülen ülkede itfaiyecilerin ölüm sayısı dörde yükseldi. Kanada genelinde devam eden 1.006 orman yangınından 623'ü kontrol altında değil.

OTTAWA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir orman yangınını söndürmeye çalışan bir itfaiyecinin öldüğünün teyit edilmesiyle bu yıl rekor sayıda orman yangının görüldüğü ülkede hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı dörde çıktı.

Cumartesi günü yerel medyada çıkan haberlere göre polis kaynakları, British Columbia Orman Yangını Servisi'ne çalışan 25 yaşındaki bir itfaiyecinin, Cuma günü sabah saatlerinde kullandığı aracın çakıl yolda ilerlerken devrilerek sarp bir yokuşa yuvarlandığını bildirdi.

Temmuz ayında itfaiyeci Devyn Gale, British Columbia eyaletinin Revelstoke kenti yakınlarında üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Adam Yeadon, Northwest Territories eyaletinin Fort Liard kentindeki evi yakınlarındaki orman yangınıyla mücadele ederken ölmüştü. Helikopter pilotu Ryan Gould ise Alberta eyaletindeki Haig Gölü yakınlarındaki orman yangınında kaza geçirmişti.

Kanada Kuruluşlar Arası Orman Yangını Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tüm ülkede 1.006 orman yangınının devam ettiğini, 623'ünün kontrol altında olmadığını bildirdi. Bu yıl ülkede görülen 4.911 orman yangınında yaklaşık 123.000 kilometrekare arazi küle döndü.