Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 34.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 34.000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi
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British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle 25.000'den fazla kişi tahliye edildi. Ülkede aktif 203 orman yangını bulunuyor ve 1.723 yangın bu yıl tespit edildi.

BRITISH COLUMBIA, 5 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin kuzeyindeki Fort Nelson bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 25.000'den fazla kişi tahliye edildi.

Yerel medyanın salı günü aktardığı bilgilere göre, Saskatchewan eyaletinin kuzeyinde de 9.000'den fazla kişi tahliye edilirken, eyalet başbakanı Scott Moe bu sayının önümüzdeki günlerde 15.000'e yükselebileceği uyarısında bulundu.

Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını Merkezi salı gecesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde 203 aktif orman yangını olduğunu, bunlardan 104'ünün kontrol altına alınamadığını duyurdu.

Ülkede bu yıl şimdiye kadar çıkan orman yangınlarının sayısı 1.723'e ulaşırken, yangınlar yaklaşık 22.000 kilometrekarelik alanı tahrip etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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