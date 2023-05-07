- Kanada'da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor

OTTAWA - Kanada'nın Alberta eyaletinde cuma günü başlayan orman yangınları 110 farklı noktada devam ederken 36 noktadaki yangın kontrolden çıktı. Sivillerin tahliye edildiği Alberta eyaletinde acil durum ilan edildi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde cuma günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangının 78 noktadan 110 farklı noktaya kadar yayıldığı, kontrolden çıkan bölgelerin sayısının ise 19'dan 36'ya yükseldiği açıklandı. Alberta'daki Fox Lake'de yaşanan yangında bin 458 hektarlık alan küle dönerken yangında yaklaşık 20 ev de kullanılamaz hale geldi. Bölgede yaşayan 3 bin 600 kişi de evlerinden tahliye edildi. Alberta'nın Drayton Valley kasabasındaki orman yangınında ise şu ana kadar bin 500 hektarlık alan kül oldu, 7 bin 200 kişi ise tahliye edildi.

Alberta eyaletinde acil durum

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, daha önce benzeri görülmemiş şiddetteki yangınlar sonucu 24 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı. Bu yılın başından bu yana meydana gelen yangınlarda şu ana kadar 43 bin hektarlık alanın küle döndüğünü sözlerine ekleyen Smith, acil durumlarda kullanmak üzere 1.5 milyar Kanada doları bütçe ayırdıklarını açıkladı. Bölgeye ek olarak Quebec ve Ontario eyaletlerinden ekiplerin geldiğini söyledi.