Kanada'da Noel Temalı Kış Fuarı Güncel Haberler VANCOUVER, 15 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Pasifik Ulusal Sergisi'ndeki Kış Fuarı'nı ziyaret eden ve ışık gösterisini izleyen bir çocuk, 14 Aralık 2022. VANCOUVER, 15 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Pasifik Ulusal Sergisi'ndeki Kış Fuarı'nı ziyaret eden ve ışık gösterisini izleyen bir çocuk, 14 Aralık 2022. Çarşamba gecesi başlayan Noel temalı bu yeni etkinlik kapsamında Noel pazarı, tatil temalı yemekler, canlı müzik ve ışık gösterileri yer alıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Aralık Kanada Noel Güncel Haberler

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