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Kanada'da Noel Klasik Otomobil Gezisi Gerçekleştirildi

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Kanada'da Noel Klasik Otomobil Gezisi Gerçekleştirildi

RİCHMOND, 5 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'da her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi etkinliğine katılan klasik otomobiller bir sokakta seyir halindeyken görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

RİCHMOND, 5 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'da her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi etkinliğine katılan klasik otomobiller bir sokakta seyir halindeyken görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kanada Aralık Noel Güncel Haberler

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