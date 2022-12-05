Kanada'da Noel Klasik Otomobil Gezisi Gerçekleştirildi
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RİCHMOND, 5 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'da her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi etkinliğine katılan klasik otomobiller bir sokakta seyir halindeyken görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
RİCHMOND, 5 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'da her yıl düzenlenen Noel Klasik Otomobil Gezisi etkinliğine katılan klasik otomobiller bir sokakta seyir halindeyken görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel