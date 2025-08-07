Kanada'da Müslüman Karşıtlığında Yüzde 1800 Artış

Kanada'da hazırlanan raporda, ülke genelinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra Müslüman karşıtlığında (İslamofobi) yüzde 1800'e varan artış görüldüğü ortaya konuldu.

York Üniversitesinin Müslüman Karşıtlığı Araştırma Merkezi, Kanadalı 16 kuruluş, kamuya açık veriler ve medyada yer alan bilgiler temelinde hazırlanan "Filistin İstisnasını Belgelemek" adlı raporunu yayımladı.

Raporda verilerine yer verilen Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), 7 Ekim 2023'ten bir ay sonra Müslüman karşıtı olaylarda yüzde 1800'e varan artış gözlendiğini bildirdi.

"Derhal harekete geçilmesi" çağrısı

Raporun yazarı Nadia Hasan, basına yaptığı açıklamada "Ekim 2023 sonrası Kanada'da, Kanadalıların günlük ve çalışma hayatını etkileyen, Filistinlilere karşı ırkçılık, Müslüman karşıtlığı ve Araplara karşı ırkçılıkta artış görüldü." ifadesini kullandı.

Kanada İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Amira Elghawaby, rapor bulguları nedeniyle derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Elghawaby, Filistinlilerin insan haklarını savunan Kanadalıların "sansürlendiğini ve susturulduğunu", bunun yaşamlarını etkilediğini vurguladı.

Raporda, Filistinlilere karşı ırkçılığın tanımlanması, nefret suçların hesap verilebilirliğinin arttırılması ve okullar ile kamu kuruluşlarının nefret suçlarını ele alış şeklinin soruşturulması çağrısı yapıldı.