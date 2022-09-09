Kanada'da Kraliçe Iı. Elizabeth İçin Yas Tutuluyor Güncel Haberler VANCOUVER, 9 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde, Vancouver Belediye Binası üzerinde dalgalanan Kanada bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022. VANCOUVER, 9 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde, Vancouver Belediye Binası üzerinde dalgalanan Kanada bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022. Buckingham Sarayı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver 9 Eylül Kanada Eylül Güncel Haberler

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