Kanada'da Kraliçe Iı. Elizabeth İçin Yas Tutuluyor
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VANCOUVER, 9 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde, Vancouver Belediye Binası üzerinde dalgalanan Kanada bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022.
VANCOUVER, 9 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver şehrinde, Vancouver Belediye Binası üzerinde dalgalanan Kanada bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022. Buckingham Sarayı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel