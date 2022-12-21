Kanada'da Kar Yüzünden Havalimanında Mahsur Kalan Yolcular
Güncel Haberler
RİCHMOND, 21 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'daki Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda check-in sırasında bekleyen yolcular, 20 Aralık 2022.
RİCHMOND, 21 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'daki Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda check-in sırasında bekleyen yolcular, 20 Aralık 2022. Kar fırtınası nedeniyle birçok uçuş iptal edildiği veya ertelendiği için Salı günü binlerce yolcu Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel