Kanada'da Kar Yüzünden Havalimanında Mahsur Kalan Yolcular Güncel Haberler RİCHMOND, 21 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'daki Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda check-in sırasında bekleyen yolcular, 20 Aralık 2022. RİCHMOND, 21 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Richmond'daki Vancouver Uluslararası Havaalanı'nda check-in sırasında bekleyen yolcular, 20 Aralık 2022. Kar fırtınası nedeniyle birçok uçuş iptal edildiği veya ertelendiği için Salı günü binlerce yolcu Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Aralık Kanada Güncel Haberler

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