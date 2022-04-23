Kanada'da Kamyon Fuarı Düzenlendi

MISSISSAUGA, 23 Nisan (Xinhua) -- İnsanlar Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'nde yer alan Mississauga'daki 2022 Truck World fuarını ziyaret ediyor, 22 Nisan 2022. Her yıl düzenlenen bir ticaret ve endüstri etkinliği olan Kanada ulusal kamyon fuarı bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 500'den fazla katılımcı ile Mississauga'da yapılıyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel