Kanada'da STK'lerden Filistinli öğrencilerin ülkeye girişi için engellerin kaldırılması çağrısı

Kanada'da insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, ülkedeki üniversitelerden kabul almış Gazze'deki Filistinli öğrencilerin girişinin önündeki engeller nedeniyle hükümeti eleştirerek, bu engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Kanada'daki insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu "Justice for All" Direktörü Taha Ghayyur, Ottawa'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ghayyur, Kanada Göç Bakanı Lena Diab'ın, üniversitelerin yok olduğu Gazze'deki 130 Filistinli öğrencinin ülkeye girişi için "her şekilde gerekli şartları sağlamaları ve detaylı tarama uygulamasına tabi tutulmaları gerektiğine" ilişkin ifadelerini eleştirdi.

"Bu yanıt kabul edilemez. Bu, Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya olduğu felaketin hiç düşünülmediğini gösteriyor." diyen Ghayyur, kuruluşlarının, bu öğrenciler önüne kasıtlı olarak detaylı engeller konulduğunu belgelediğini söyledi.

Ghayyur, "Ukraynalılara 2023'te sunulan muafiyetler gibi var olan çerçeveleri uyarlamak yerine bu, kasıtlı siyasi bir karardır. Bu karar, Filistinli öğrencileri onları çoktan kabul eden, ait oldukları Kanada derslikleri yerine tehlikeli (ortamda) tutuyor." dedi.

Kanada hükümetinin, "toplu zulümle karşı karşıya olan sivilleri koruma görevinin tartışmasız olduğunu" kaydeden Ghayyur, Bakan Diab'ın, öğrencilerden talep edilen ancak koşullar nedeniyle sağlayamadıkları biyometrik verilerden muaf tutma yetkisini kullanmayı reddettiğini belirtti.

Ghayyur, hükümeti Gazze'de kalan öğrencilerin kabul edilmesi için adım atmaya çağırdı.

Kanada'nın farklı krizlere farklı tutumları eleştirildi

Independent Jewish Voices Canada adlı sivil toplum kuruluşundan Nir Hagigi de Kanada'nın, daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi "kriz anlarında esneklik gösterdiğine" işaret etti.

Hagigi, "Araştırmama göre Ukrayna'dan gelen başvuruların yüzde 81'i kabul edilirken, başvuran Filistinlilerin yalnızca yüzde 16'sı onaylandı. Bu sayılar, hangi canlara 'acil', hangilerine 'vazgeçilebilir' muamelesi yapıldığını açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Filistinli öğrencilerin talep edilenleri yerine getirdiğini, artık sorumluluğun Kanada'da olduğunu vurgulayan Hagigi, "Kanada, Filistinli öğrencileri güvenlikten mahrum bırakırken eğitimi, insan haklarını ve eşitliği savunduğunu iddia edemez." ifadesini kullandı.

"Kanada, yardım etmemeyi seçiyor"

Kanada'da Gazzeli öğrencilerin bu ülkedeki üniversitelere girişine yardımcı ağ olan, "Risk Altındaki Filistinli Öğrenciler ve Akademisyenler" (PSSAR) adlı kuruluştan Nadia Abu-Zahra ise 130 Filistinli öğrencinin ülkeye giriş izninin işlenmesini beklediğini, birçoğunun 18 aya kadar gecikme yaşayabileceğini dile getirdi.

Abu-Zahra, meselenin yalnızca biyometrik verilerle ilgili olmadığının altını çizerek, "Hükümet, uygun olan ve başvurularını tamamlayanlara bile vize verilmesini engelliyor." şeklinde konuştu.

Bakan Diab'ın, Filistinli öğrencilerin karşı karşıya olduğu felaket durumunu "göz önünde bulundurmadığını" söyleyen Abu-Zahra, Filistinli öğrencilerin Gazze'de öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Abu-Zahra, eylemsizliğin, Kanada'nın küresel güvenilirliğini baltaladığına dikkati çekerek, "Kanada, yardım etmemeyi seçiyor." dedi.