Kanada'da Filipinler Sokak Festivalinde Araç Kalabalığa Daldı

- Kanada'da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var

Sürücü gözaltına alındı

VANCOUVER - Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Filipinler sokak festivalinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Kanada'da festival kabusa döndü. Vancouver şehrinde düzenlenen Filipinler sokak festivalinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis, sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yerel saatle 20.00'de gerçekleşen olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olayları duymak beni derinden sarstı" dedi.

Görgü tanığı, sürücünün kalabalığa dalmadan önce siyah aracıyla kontrolsüz hareket ettiğini söyledi.

Kanada medyası, olay sırasında festivalde binlerce kişinin bulunduğunu aktardı.