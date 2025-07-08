Kanada'da Eğitim Uçuşunda İki Uçağın Havada Çarpışması: 2 Öğrenci Pilot Hayatını Kaybetti
Manitoba eyaletinde tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu iki öğrenci pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerel saatle 08.45 sularında meydana geldi.
Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti.
CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.
Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel