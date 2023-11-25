Kanada'da Efsane Cuma İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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VANCOUVER, 25 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Black Friday (Efsane Cuma) indirimi sırasında bir mağazanın önünde sıra bekleyen insanlar, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
VANCOUVER, 25 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Black Friday (Efsane Cuma) indirimi sırasında bir mağazanın önünde sıra bekleyen insanlar, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel