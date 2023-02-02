Kanada'da Düzenlenen Uluslararası Tekne Fuarından Kareler Güncel Haberler VANCOUVER, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla katılımcı işletmenin yer aldığı beş günlük 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda geniş yelpazede tekneler ve ilgili aksesuarlar sergileniyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'ndaki bir yatı inceleyen ziyaretçiler, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) VANCOUVER, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla katılımcı işletmenin yer aldığı beş günlük 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda geniş yelpazede tekneler ve ilgili aksesuarlar sergileniyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'ndaki yatları inceleyen ziyaretçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda bir jet-skiyi inceleyen ziyaretçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda bir sürat teknesini inceleyen ziyaretçi, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda bir sürat teknesini inceleyen ziyaretçiler, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vancouver Kanada Güncel Haberler

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