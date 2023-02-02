Kanada'da Düzenlenen Uluslararası Tekne Fuarından Kareler
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VANCOUVER, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla katılımcı işletmenin yer aldığı beş günlük 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda geniş yelpazede tekneler ve ilgili aksesuarlar sergileniyor.
VANCOUVER, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla katılımcı işletmenin yer aldığı beş günlük 2023 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda geniş yelpazede tekneler ve ilgili aksesuarlar sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel