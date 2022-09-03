Kanada'da Çin'in Güz Ortası Festivali İçin Hazırlıklar Başladı Güncel Haberler VANCOUVER, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde, Çin'in Güz Ortası Festivali öncesinde ay pastası satan bir Çin süpermarketini ziyaret eden müşteriler, 2 Eylül 2022. VANCOUVER, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde, Çin'in Güz Ortası Festivali öncesinde ay pastası satan bir Çin süpermarketini ziyaret eden müşteriler, 2 Eylül 2022. Ay Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, ailelerin yeniden biraraya gelmesini simgeleyen geleneksel bir Çin festivalidir. Festival bu yıl 10 Eylül'e denk geliyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Vancouver Kanada Eylül Güncel Haberler

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