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Kanada'da Çin'in Güz Ortası Festivali İçin Hazırlıklar Başladı

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Kanada'da Çin'in Güz Ortası Festivali İçin Hazırlıklar Başladı

VANCOUVER, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde, Çin'in Güz Ortası Festivali öncesinde ay pastası satan bir Çin süpermarketini ziyaret eden müşteriler, 2 Eylül 2022.

VANCOUVER, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde, Çin'in Güz Ortası Festivali öncesinde ay pastası satan bir Çin süpermarketini ziyaret eden müşteriler, 2 Eylül 2022. Ay Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, ailelerin yeniden biraraya gelmesini simgeleyen geleneksel bir Çin festivalidir. Festival bu yıl 10 Eylül'e denk geliyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Vancouver Kanada Eylül Güncel Haberler

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