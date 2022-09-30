Kanada'da Canavar Kamyon Şovu'ndaki Akrobatik Gösteriler İzleyenleri Büyüledi
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MARKHAM, 30 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Markham kentinde düzenlenen 2022 Markham Fuarı'nda Canavar Kamyon Şovu sırasında FMX Motosikleti ile akrobatik gösteri yapan bir motosiklet akrobatı, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
MARKHAM, 30 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Markham kentinde düzenlenen 2022 Markham Fuarı'nda Canavar Kamyon Şovu sırasında FMX Motosikleti ile akrobatik gösteri yapan bir motosiklet akrobatı, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel