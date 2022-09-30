Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da Canavar Kamyon Şovu'ndaki Akrobatik Gösteriler İzleyenleri Büyüledi

Güncel Haberler

Kanada'da Canavar Kamyon Şovu'ndaki Akrobatik Gösteriler İzleyenleri Büyüledi

MARKHAM, 30 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Markham kentinde düzenlenen 2022 Markham Fuarı'nda Canavar Kamyon Şovu sırasında FMX Motosikleti ile akrobatik gösteri yapan bir motosiklet akrobatı, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

MARKHAM, 30 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Markham kentinde düzenlenen 2022 Markham Fuarı'nda Canavar Kamyon Şovu sırasında FMX Motosikleti ile akrobatik gösteri yapan bir motosiklet akrobatı, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Motosiklet Kanada Eylül Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title