Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi DELTA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta şehrinde insanlar, Boundary Bay Airshow kapsamında düzenlenen uçuş performansını izliyor, 16 Temmuz 2022. Bay Airshow, Cumartesi günü iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden düzenlendi. DELTA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Delta şehrinde insanlar, Boundary Bay Airshow kapsamında düzenlenen uçuş performansını izliyor, 16 Temmuz 2022. Bay Airshow, Cumartesi günü iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden düzenlendi. "Tekrar Hoş geldiniz" etkinliğinde, Kuzey Amerikalı pilotlar 3 saatten fazla akrobasi performansı yaptı ve modern uçaklardan klasik uçaklara kadar uzanan sabit sergiler düzenlendi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) Xinhua / Güncel Kanada Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.