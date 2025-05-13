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Kanada'da ABD Seyahatleri Düşüşte: Havayolu ve Otomobil ile Seyahatler Azaldı

Kanada'da ABD Seyahatleri Düşüşte: Havayolu ve Otomobil ile Seyahatler Azaldı
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Kanada İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, nisan ayında ABD'ye yapılan seyahatlerde önemli düşüşler kaydedildi. Otomobille dönüşler %35,2, havayoluyla ise %19,9 azaldı. Seyahat talebinin azalmasının nedeni ticari gerginlikler ve Kanada hükümetinin iç seyahat teşviki.

OTTAWA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kanada halkının ABD seyahat sayısındaki düşüş eğilimi nisan ayında da devam etti.

Kanada İstatistik Kurumu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ABD'den otomobille yapılan dönüş seyahatleri 2025'in nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 gibi sert bir düşüşle 1,2 milyon olarak gerçekleşti. Bu veri, yıllık bazda art arda dördüncü ayda da düşüşün devam ettiğine işaret ediyor.

ABD'den Kanada'ya havayoluyla yapılan dönüş seyahatlerindeyse nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,9 oranında azalma yaşandı.

Öte yandan ABD sakinlerinin nisan ayında Kanada'ya havayoluyla girişleri yüzde 5,5, otomobille girişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında düştü.

Kanadalı havayolu şirketleri, iki ülke arasındaki seyahat talebinin azalması nedeniyle ABD ve Kanada arasındaki uçuşları azaltıyor.

ABD ile Kanada arasında süregelen ticari gerginlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini defalarca dile getirdiği ilhak yönündeki söylemleri, daha az sayıda Kanadalının güneye seyahat etmesine neden oldu.

Kanada hükümeti ise Kanadalı tüketicileri alışveriş ve seyahatlerini ülke içinde yapmaya teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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