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Kanada'da 369 Çalıntı Araç Ele Geçirildi

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Kanada polisi, Peel Bölgesi'nde yürütülen 7 aylık soruşturma kapsamında 24,35 milyon dolar değerinde, 369 çalıntı araç ele geçirildiğini duyurdu. 16 şüpheli yakalandı, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kanada polisi, Peel Bölgesi'nde yürütülen 7 aylık soruşturma kapsamında 24,35 milyon dolar değerinde, 369 çalıntı araç ele geçirildiğini duyurdu.

Kanada televizyon kanalı CTV News'teki habere göre, Peel Bölgesi'nde araba hırsızlığı suçundan 16 şüpheli yakalandı, 10 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet yetkilileri, 7 aylık soruşturma kapsamında Peel Bölgesi'nde 255 çalıntı aracın ele geçirildiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Umman'a gönderilmesi planlanan 114 çalıntı aracın ise Montreal Limanı'nda bulunduğunu açıkladı.

Peel Bölgesesi Emniyet Müdürü Nishan Duraiappah, yaptığı açıklamada, son 18 ayda araba hırsızlığı suçuna bulaşan 200'e yakın kişinin yakalandığını ve 100 milyon dolar değerinde çalıntı aracın bulunduğunu söyledi.

Kanada basını, Şubat 2024'ten bu yana her hafta 200'den fazla çalıntı aracın bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) 137 ülkeye ilişkin veri tabanında Kanada, araç hırsızlığı olaylarında 10'uncu sırada yer alıyor.

Interpol yetkilileri, hırsızların Kanada'ya yoğunlaştığını çünkü bu ülkede rağbet gören otomobillerin bulunduğunu bildirdi. Çalınan araçlar, Orta Doğu ve Batı Afrika'ya gönderiliyor.

Öte yandan, 2022'de Kanada'da sigorta endüstrisi, çalıntı araçlar sebebiyle 1,2 milyar dolar kayba uğradı.

Kaynak: AA / Güncel

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