Kanada, CUSMA Kapsamındaki ABD Mallarına Tarifeleri Kaldırdı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin 1 Eylül itibarıyla "Kanada-ABD-Meksika Anlaşması" (CUSMA) kapsamındaki ABD menşeli mallar üzerindeki tarifeleri kaldıracağını açıkladı.

CBC News'in haberine göre, Carney, bir basın toplantısında Kanada'nın ABD'ye uyguladığı karşı tarifeler hakkında konuştu.

Kanada hükümetinin CUSMA kapsamındaki ABD mallarına uygulanan tüm tarifeleri kaldırarak, ABD ile aynı seviyeye getireceğini belirten Carney, çelik, alüminyum ve otomotive uyguladığı gümrük vergilerini sürdüreceğini söyledi.

Carney, CUSMA kapsamındaki ABD mallarına uygulanan tüm tarifelerin 1 Eylül itibarıyla kaldırılacağını açıklayarak, ABD'nin çelik, alüminyum, otomobil, bakır, kereste ve enerji üzerindeki gümrük vergilerine rağmen, ABD ile ticaretin yüzde 85'inin hala gümrük vergisinden muaf olduğunu ve bunun diğer ülkelere göre daha iyi bir anlaşma olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören bir kararname imzalamıştı. Bu kararnameyle ABD, yaklaşık 70 ticaret partnerine yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirmişti. Bazı ülkelerin ek tarife oranları 2 Nisan'da açıklanan oranlara kıyasla artırılırken, bazı ülkeler için oranlar düşürülmüştü.

Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören ayrı bir kararnameyi de imzalayan Trump, ülkelere yönelik tarifelerin yanı sıra sektörlere özel tarifeler de uygulamaya koymuştu.

Bu kapsamda, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Trump, 4 Haziran'da bu oranı yüzde 50'ye çıkarmıştı.

İthal otomobil, hafif ticari araçlar ve temel otomobil parçalarına getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi de 3 Nisan'da devreye girmişti.

Bakır ithalatına da 1 Ağustos itibarıyla yüzde 50 gümrük vergisi getirilirken, Trump ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarifelerin de gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.