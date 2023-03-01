Kanada Büyük Projeler İçin Yeni Yeşil Standartlar Belirliyor

OTTAWA, 1 Mart (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti Salı günü, ülkenin Net-Sıfır taahhütlerine ulaşmak için büyük hükümet tedarikçilerine yönelik yeni yeşil standartları açıkladı.

Kanada Hazine Kurulu Sekreterliği tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren bu tedarikçiler sera gazı emisyonlarını açıklamak ve azaltma hedefleri belirlemek zorunda olacak.

Sera Gazı (GHG) Emisyonlarının Açıklanması ve Azaltma Hedeflerinin Belirlenmesine ilişkin yeni Hazine Kurulu Standardı, 25 milyon Kanada dolarının (20 milyon ABD doları) üzerindeki federal hükümet alımlarının, tedarikçileri GHG emisyonlarını açıklamaya ve azaltma hedefleri belirlemeye teşvik etmesi gerektiğini belirtiyor.

Açıklamada ayrıca, İnşaatta Gömülü Karbon hakkındaki yeni Hazine Kurulu Standardı'nın, başlangıçta betondan başlayarak tüm yeni büyük hükümet inşaat projelerinin gömülü karbon ayak izinin raporlanmasını ve azaltılmasını gerektireceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle, bu projelerin mümkün olan yerlerde daha düşük karbonlu beton kullanması gerektiği, böylece projenin betonuyla ilişkili toplam sera gazı emisyonlarının beton için bölgesel ortalamadan en az yüzde 10 daha az olacağı vurgulandı.