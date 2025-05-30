Kanada Başbakanı ve Suudi Veliaht Prensinden Enerji ve Barış Görüşmesi

Kanada Başbakanı ve Suudi Veliaht Prensinden Enerji ve Barış Görüşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, enerji güvenliği, ikili ticaret ve Orta Doğu'da kalıcı barış konularını ele aldı. Görüşme, Carney'nin başbakanlık dönemindeki ilk diplomatik temaslardan biri olarak kaydedildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji güvenliği, ikili ticaret ve Orta Doğu'da kalıcı barış konularını ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Carney ile Selman, telefonda konuştu.

Carney ve Selman, ikili ticareti geliştirme ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın önemini vurgulayan Carney ve Selman, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Görüşme, Carney'nin başbakan olarak yürüttüğü ilk diplomatik temaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı pusu kamerada! Araçtan inip kurşun yağdırdı
İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var

İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.