Kanada Başbakanı ve Suudi Veliaht Prensinden Enerji ve Barış Görüşmesi

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji güvenliği, ikili ticaret ve Orta Doğu'da kalıcı barış konularını ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Carney ile Selman, telefonda konuştu.

Carney ve Selman, ikili ticareti geliştirme ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın önemini vurgulayan Carney ve Selman, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Görüşme, Carney'nin başbakan olarak yürüttüğü ilk diplomatik temaslardan biri olarak kayıtlara geçti.