Kanada Başbakanı Trudeau, Türkiye'ye yardım yapmaya hazır olduklarını söyledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den gelen haberler ve görüntüler içler acısı. Düşüncelerimiz bu büyük depremlerden etkilenen herkesle. Kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kanada, yardım sağlamaya hazır." dedi.

Depremzedeler için yardım kampanyası

Öte yandan depremler nedeniyle merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Kanada Diyanet Vakfı yardım kampanyası başlattı.

Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, yardım kampanyası ile felaketi yaşayanların yanında yer almak istediklerini söyledi.

Yalçınkaya, "Ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte milletimizin yardımına koşuyor. Bizler de AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte çalışarak desteklerinizi milletimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Merkezi Burlington kentinde bulunan Islamic Relief Canada (IRC) isimli insani yardım kuruluşu da yardım kampanyası başlattı.