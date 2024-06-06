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Kanada Başbakanı Trudeau, Müslümanların öldürüldüğü saldırıyı anma paylaşımı yaptı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2021'de gerçekleşen Müslüman karşıtı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişiyi anarak, Müslüman karşıtlığına karşı mücadele çağrısı yaptı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2021'de 4 Müslümanın öldürüldüğü "terör saldırısı"nın kurbanlarını andı.

Trudeau, X sosyal medya hesabında, Nathaniel Veltman adlı kişinin, kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldürdüğü saldırının yıl dönümünde paylaşım yaptı.

"Üç yıl önce Talat, Salman, Madiha ve Yumna Afzaal öldürüldü. Üç nesil öldürüldü ve küçük bir çocuk, korkak terör saldırısı sonucu yetim kaldı." ifadelerini kullanan Trudeau, hayatını kaybeden 4 kişiyi andı.

Trudeau, "Müslüman karşıtlığı ölüme neden oluyor ve bir Kanadalı olarak nerede ve ne zaman olursa olsun, bununla mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'daki Müslüman karşıtı saldırı

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

22 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Polis, saldırının "önceden planlandığını" ve "nefretten kaynaklandığını" belirtirken, Başbakan Justin Trudeau olayı "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Veltman, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından Şubat 2024'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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