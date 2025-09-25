Kanada Başbakanı'nın Hesap Bilgilerine Erişim İddiası: RBC Çalışanı Tutuklandı

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin banka hesap bilgilerine eriştiği iddia edilen "Royal Bank of Canada (RBC)" çalışanı İbrahim El- Hakim, dolandırıcılık ve kimlik bilgilerinin ticaretiyle suçlandı.

CBC News'in haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), 23 yaşındaki İbrahim El- Hakim'i dolandırıcılık, yetkisiz bilgisayar kullanımı, kimlik hırsızlığı ve kimlik bilgilerinin ticaretini yapmakla suçladıklarını teyit etti.

Soruşturmanın bir parçası olarak bilgisayar verilerinin muhafaza edilmesini talep eden bir beyannameye göre, 2022 yılında RBC tarafından işe alınan El- Hakim'in, bankanın bilgi teknolojisi hizmetlerini, birden fazla bankacılık profiline yetkisiz erişim ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere suç amaçlı kullandığı iddia ediliyor.

Beyannamede, El- Hakim'in eylemlerinin büyük ölçüde kayıt altına alındığı ve banka güvenliğiyle yaptığı bir görüşmede iddiaları kabul ettiği belirtiliyor.

El- Hakim, sosyal medya platformu Telegram'da "AI World" adını kullanan bir kişi tarafından "tuzağa düşürüldüğünü" savunurken, müfettişler ise hesabın organize suçla bağlantılı olduğuna düşünüyor.

Mahkeme belgesine göre El- Hakim bankaya, Telegram'da konuştuğu kişinin talebi üzerine sahte banka profilleri oluşturduğunu ve kredi limitleri aldığını söylerken, söz konusu kişinin talebi üzerine banka hesaplarına da baktığını kaydetti.

Belgede, El-Hakim'in Başbakan Carney'nin hesabına 17 Haziran'da eriştiği belirtiliyor.

El-Hakim, söz konusu kişiden gelen her bir talebi tamamladığında 500 Kanada doları aldığını ve toplamda yaklaşık 5 bin Kanada doları kazandığını söyledi.

El-Hakim'in gelecek hafta mahkemeye çıkması bekleniyor.

RCMP ise başbakan ya da ulusal güvenliğe yönelik bir riskin meydana gelmediğini aktardı.

RCMP, El-Hakim'i 10 Temmuz'da gözaltına almış ve şartlı serbest bırakmıştı.