Kanada Başbakanı Carney, Ukrayna'nın Geleceği için Ukraynalıların Karar Vermesi Gerektiğini Vurguladı

OTTOWA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin tüm kararların Ukraynalılar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, iki lider pazartesi günü yaptıkları görüşmede uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini ifade etti.

Kanada'nın Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha teyit eden Carney, geçtiğimiz hafta Kanada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Rus ham petrolüne uygulanan tavan fiyatını daha da düşürmeyi planladığını dile getirdi.

İki ülke lideri ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'da yapılacak görüşme öncesinde, ABD'nin Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Trump, geçtiğimiz cuma günü Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini duyurmuştu.